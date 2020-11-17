Командир отряда террористок ПКК: Мы воевали в Карабахе на стороне армян

Азербайджанские и иностранные СМИ неоднократно писали о том, что Армения завезла из Ирака и Сирии террористов ПKK/YPG, разместила их на оккупированных территориях Азербайджана, а затем использовала их в боевых действиях начиная с 27 сентября.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую газету Sabah, в этот раз информацию о том, что их террористы принимают участие в боях на стороне Армении против Азербайджана, подтвердило и руководство террористической организации. Так, об этом заявила одна из руководительниц женской структуры ПKK/YPG YJA Star Лайика Гюльтекин.