Командир отряда террористок ПКК: Мы воевали в Карабахе на стороне армян
Азербайджанские и иностранные СМИ неоднократно писали о том, что Армения завезла из Ирака и Сирии террористов ПKK/YPG, разместила их на оккупированных территориях Азербайджана, а затем использовала их в боевых действиях начиная с 27 сентября.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую газету Sabah, в этот раз информацию о том, что их террористы принимают участие в боях на стороне Армении против Азербайджана, подтвердило и руководство террористической организации. Так, об этом заявила одна из руководительниц женской структуры ПKK/YPG YJA Star Лайика Гюльтекин.
«Говорят, что от ПКК ничего не осталось, что нас стало мало. Но это не так. Мы до Карабаха добрались и помогали армянам. И в любое время, когда пожелает армянский народ, мы, естественно, придем и займем место в его рядах», - заявила террористка в интервью СМИ, близким к ПKK/YPG.
Отметим, что Лайика Гюльтекин находится в «красном» списке самых разыскиваемых Турцией террористов ПКК. За ее поимку назначена награда в размере 10 миллионов турецких лир.
Напомним, что Азербайджанская армия при освобождении наших оккупированных земель уничтожила многих террористов ПКК, сражавшихся в рядах армянской армии. Имена многих боевиков ПКК, сражавшихся на стороне армян, известны, и правоохранительные органы Азербайджана возбудили против них уголовные дела.