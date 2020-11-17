МИД РФ: Запад искажает заявление трех лидеров по Карабаху

Захарова также отметила, что сдержанная реакция западных стран на принятие трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана, Армении по Нагорному Карабаху вызывает удивление. "Мы видим как минимум сдержанную реакцию на данное заявление, которое привело к конкретной реализации указанных в нем положений. "Сдержанное" - это наиболее применимое слово ко многим заявлениям, которые мы сейчас услышали от западных партнеров. От чего же? - сказала она. - Всего месяц или полтора назад все так хотели и ждали прекращения огня. Это прекращение огня состоялось, оно зафиксировано и поддерживается. Мы не видим той самой настоящей полноформатной реакции, на которую способен Запад, а мы знаем, что, когда они реагируют широким фронтом, об этом становится известно и слышно везде".

Захарова отметила, что принятие заявления не вызвало "ажиотажа и желания приветствовать и комментировать это заявление, воодушевлять стороны к реализации, отмечать роль России как посредника": "Во многих заявлениях официальных лиц внешнеполитических ведомств западных стран вообще не упоминается роль России, как будто речь идет о двустороннем заявлении. Там даже не сказано, что заявление трехстороннее. Удивительно, но это тоже факт. Как будто позитивная и конструктивная роль нашей страны вообще ни в каком виде не должна быть представлена в международных делах".