«Азеришыг» принес свет в Гадрут и Джебраил
Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, ОАО "Азеришыг" в рамках проекта "Азеришыг в Карабахе" принимает срочные меры по обеспечению электроэнергией зданий особого государственного значения на освобожденных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО.
Согласно информации общества, под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева на территориях, освобожденных армией Азербайджана, ведутся масштабные работы по всем сферам жизни, в том числе и в сфере электроснабжения.
В настоящее время сотрудники ОАО "Азеришыг" ликвидируют ущерб, нанесенный армянскими ВС гражданским объектам вдоль линии фронта, а также круглосуточно проводят восстановительные работы. Среди них - создание новых энергоцентров на освобожденных территориях, создание сетей 110, 35 и 0,4 кВ с применением самых современных технологий, электронные системы релейной защиты и автоматики, системы телемеханики, строительство ЛЭП с использованием кабелей OIN 35 кВ. Проекты подготовлены и готовятся к поэтапной реализации.
Кроме того, еще до реализации намеченных проектов ОАО "Азеришыг" приступило к исполнению неотложных мероприятий в рамках проекта "Азеришыг в Карабахе" по временному электроснабжению особо важных зданий государственного значения на освобожденных территориях. Так, в здания особого государственного значения, которые расположены в городе Джебраил и поселке Гадрут, уже подведена электроэнергия по вновь проложенной линии электропередачи от подстанции в Горадизе.