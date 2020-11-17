«Азеришыг» принес свет в Гадрут и Джебраил

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, ОАО "Азеришыг" в рамках проекта "Азеришыг в Карабахе" принимает срочные меры по обеспечению электроэнергией зданий особого государственного значения на освобожденных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО.

Согласно информации общества, под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева на территориях, освобожденных армией Азербайджана, ведутся масштабные работы по всем сферам жизни, в том числе и в сфере электроснабжения.