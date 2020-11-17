Пресс-секретарь Пашиняна: генералом Акопяном должны заняться правоохранители

Аппарат премьер-министра изучает их на предмет клеветы и ложных показаний, добавила она.

Заявлениями генерал-полковника Мовсеса Акопяна должны заняться правоохранительные органы. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьера Мане Геворкян, сообщают армянские СМИ.

В частности, отметила она, генерал Акопян заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не беседовал с главой РФ Владимиром Путиным до 30 сентября, тогда как на официальном сайте премьер-министра опубликованы сообщения о телефонных беседах Пашиняна и Путина от 27 и 29 сентября.

У остальных заявлений генерала Акопяна примерно такая же степень достоверности, добавила она.

"Так или иначе, думаю, что правоохранительные органы Армении должны изучить все заявления генерала Акопяна, они должны быть прояснены и удостоены оценки", - заявила она.

По ее словам, премьер-министр считает обвинения генерала Акопяна нелепыми и по необходимости прокомментирует их.

Сегодня генерал-полковник Мовсес Акопян дал пресс-конференцию, где сделал ряд резких высказываний о состоянии Вооруженных сил и действиях руководства Армении.