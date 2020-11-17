Лавров об «уязвленном самолюбии» США и Франции

Вопрос о прекращении огня в Нагорном Карабахе решался с участием как США, так и Франции. Их позиция как сопредседателей Минской группы ОБСЕ учитывалась при принятии решений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.

"Я не считаю, что вопрос был решен без участия США, потому что, конечно же, позиция трех сопредседателей - России, США и Франции, - которая за последний месяц перед соглашением 9 ноября неоднократно излагалась на уровне президентов, на уровне министров и на уровне специальных представителей стран-сопредседателей, эта позиция в пользу незамедлительного прекращения кровопролития и выработки механизма контроля за прекращением огня все-таки политически, психологически воздействовала на ситуацию", - сказал Лавров, подчеркнув, что у США и Франции есть влияние на страны региона.