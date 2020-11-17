Лавров: Россия не нарушала обязательств ОДКБ, бои не шли на территории Армении

Обвинения в предательстве Россией обязательств в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе нечистоплотны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Вы же видите, насколько нечистоплотно, в том числе и в нашей российской политологической среде, комментируют произошедшее. Некоторые наши аналитики прямо обвиняют нас в предательстве наших обязательств по Договору о коллективной безопасности... Они не могут не знать, что обязательства ОДКБ распространяются исключительно на совместную защиту страны - члена ОДКБ от внешней агрессии, чего, конечно же, не происходило с Арменией...", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что у России не было стремления заработать политические очки и авторитет в ситуации с конфликтом в Нагорном Карабахе. "Мы философски воспринимаем то, как пытаются интерпретировать договоренность от 9 ноября и роль России в ее достижении. Абсолютно диаметрально противоположные позиции. С одной стороны: "Россия чуть ли не всех обманула и стала главным выгодоприобретателем". А на другом полюсе - "Россия предала своих союзников", - добавил он.