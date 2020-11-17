Экс-министр обороны стал послом Беларуси в Азербайджане

На встрече с новоназначенными послами Лукашенко, обращаясь к Андрею Равкову, заявил: "Конечно, я побаивался, когда согласовывал кандидатуру. Думаю, министр обороны, а тут война закончилась только, и он в Азербайджан. И к чему это Лукашенко, почему направляет такого калибра генерала туда, что это за позиция такая будет…"

Лукашенко подчеркнул, что в этих решениях нет никакого закулисья: "Мы с Азербайджаном поддерживаем очень хорошие, близкие отношения. Ты это знаешь. И мы должны с Азербайджаном поддерживать добрые отношения".

После встречи с президентом Беларуси Андрей Равков сказал журналистам, что Беларусь намерена расширять сотрудничество с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Азербайджан - это традиционно дружественная для Беларуси страна.

"Азербайджанская Республика является добытчиком энергоносителей, у нее есть возможность финансировать проекты, в том числе совместные", - обратил внимание он. При этом новый посол отметил, что Беларусь и Азербайджан сотрудничают давно и эффективно, особенно в торгово-экономической сфере. Развитие двусторонних контактов в данном, а также других направлениях является важным для обеих сторон. Предстоит также активно работать над расширением экспорта белорусской продукции в Азербайджан, добавил Андрей Равков.

Отметим, что Андрей Равков сменит на этом посту Геннадия Ахрамовича, занимавшего эту должность с 2015 года.