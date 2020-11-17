Россия создает дополнительные центры примирения в Карабахе
В Нагорном Карабахе сформировали пять дополнительных центров для решения гуманитарных задач, сообщил Национальный центр управления обороной России, передает РИА Новости.
В частности, речь идет о Центре гуманитарного разминирования, Центре примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты "Вестник миротворца"), а также центрах транспортного, медицинского и торгово-бытового обеспечения.