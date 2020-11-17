Пашинян обвинил генерала Акопяна в ложном доносе

Премьер Армении Никол Пашинян отвергает обвинения в ошибках при управлении армией во время эскалации в Карабахе, прозвучавшие в его адрес со стороны бывшего начальника службы военного контроля минобороны республики Мовсеса Акопяна, заявила пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.

Ранее Акопян обвинил военно-политическое руководство страны в многочисленных ошибках во время эскалации в Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение.

"Уполномочена заявить, что премьер-министр Армении считает все озвученные в свой адрес обвинения надуманными и абсурдными, он прокомментирует их по мере необходимости. Эти заявления изучаются также в контексте ложного доноса на премьер-министра", - написала пресс-секретарь в Facebook. По ее словам, заявлениями Акопяна должны заняться правоохранительные органы.