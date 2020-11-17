«Мы уступили на участке Зангакатуна, противник продвинулся вперед примерно на 6 км. Мы потеряли на участке Арени», - сказал он.

«Мы еще в апреле-мае 2018 года уступили достаточно большую территорию на направлении Нахчывана», - заявил на пресс-конференции 19 ноября генерал-полковник, бывший начальник военной контрольной службы МО Армении генерал-полковник Мовсес Акопян, сообщает Новости-Армении».

«Артур Давтян тогда был командиром, тем более что я спросил его, он все это скрывал», - отметил Акопян.

Отметим, что в конце мая 2018 года haqqin.az писал о том, что войска специального назначения Отдельной Общевойсковой армии в Нахчыване продвинулись вдоль нейтральной зоны и освободили новые высоты, включая высоту Гызылгая в Шарурском районе.

В результате было выведено из-под вражеского обстрела село Гуннут, которое с 1992 года контролировала армянская армия. Кроме того, азербайджанская армия получила возможность контролировать дорогу Ереван-Горис-Лачын.