Миссия ООН оценила ущерб от армянских обстрелов в Азербайджане

Совместная оценочная миссия в составе технических экспертов из различных агентств ООН завершила свой четырехдневный визит в пострадавшие от конфликта с Арменией регионы Азербайджана, сообщает Бакинский офис ООН.

В состав миссии входили представители Офиса постоянного координатора ООН, ФАО, Международной миграционной организации (IOM), Управления по координации гуманитарной деятельности (OCHA), Программы развития ООН, ЮНИСЕФ, Верховного комиссара по делам беженцев ООН и ВОЗ.

«Миссия встретилась с главами исполнительной власти в Бардинском, Агдамском и Агджабединском районах и посетила различные места, где проживают вынужденные переселенцы, а также общины, пострадавшие от конфликта. Члены миссии также посетили ряд деревень и поселений, прилегающих к зоне конфликта, чтобы оценить масштабы поврежденных жилых домов и гражданской инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Миссия подготовит свои выводы, которые позволят разработать соответствующие механизмы гуманитарного реагирования в различных секторах в дополнение к действиям правительства.