Турецкие наблюдатели в ближайшие дни прибудут в Азербайджан

Решение о направлении турецких миротворческих войск в Азербайджан принято. В ближайшее время турецкие наблюдатели направятся в район Нагорного Карабаха, сообщает TRT Haber со ссылкой на свои дипломатические источники.

Телеканал отмечает, что в ближайшее время станут известны подробности деятельности совместного российского-турецкого наблюдательного центра в Карабахе.

Центр будет размещен в указанном Азербайджаном месте и оснащен по последнему слову техники. Турецкие и российские наблюдатели будут совместно контролировать нарушение режима прекращения огня.