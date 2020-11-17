Минобороны Армении обвинило генерала Акопяна в разглашении гостайны

Заявления экс-главы военно-контрольной службы Минобороны Армении Мовсеса Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну. Об этом говорится в сообщении, распространенном Министерством обороны Армении.

Отмечается, что в заявлениях Акопяна также содержится информация касательно международного сотрудничества Армении в оборонной сфере, разглашение которой ставит под угрозу оборону страны.

Минобороны заявляет, что Акопян делает крайне опасные заявления, раскрывая структуру ВС Армении, особенности формирования армейских звеньев. Ведомство указывает, что это крайне тайные сведения, публикация которых уголовно наказуема.