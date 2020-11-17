В Армении хотят отменить военное положение
По инициативе депутатов парламента Армении 26 ноября в 11:00 будет созвано внеочередное заседание Национального собрания, сообщает «Айсор».
В повестке заседания один вопрос – об отмене военного положения.
По инициативе депутатов парламента Армении 26 ноября в 11:00 будет созвано внеочередное заседание Национального собрания, сообщает «Айсор».
В повестке заседания один вопрос – об отмене военного положения.
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