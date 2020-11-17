В Армении хотят отменить военное положение

По инициативе депутатов парламента Армении 26 ноября в 11:00 будет созвано внеочередное заседание Национального собрания, сообщает «Айсор».

В повестке заседания один вопрос – об отмене военного положения.

352 просмотров