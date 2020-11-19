Тигран Абрамян: «Никола Пашиняна необходимо привлечь к уголовной ответственности»

Разоблачения генерала Мовсеса Акопяна демонстрируют, что премьер-министр Никол Пашинян не только должен срочно уйти в отставку, но и должен быть начат процесс его привлечения к уголовной ответственности. Как сообщает издание «Панорама», об этом заявил учредитель и глава аналитического центра «Энакет» («Точка опоры») Тигран Абрамян.

По его словам, после пресс-конференции будет предпринята попытка направить всю правовую систему против Мовсеса Акопяна, начать черный пиар против него, однако представлены сведения, которые сложно будет опровергнуть.

«Никол, вопрос к тебе: что делала Анна Акопян в этом бункере? В каком статусе, с какой целью она находилась там? И почему был запрещен вход на командный пункт генералитету?», - сказал Абрамян.

Ранее стало известно, что супруга Никола Пашиняна Анна Акопян находилась в военном штабе карабахских сепаратистов, и Мовсес Акопян попытался сделать ей замечание, после чего был отстранен от командования и срочно вызван в Ереван.