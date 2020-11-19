Минкультуры: «Музей "Метрополитен" позволил армянам обмануть себя»

Заявление, сделанное Музеем искусств "Метрополитен" в связи с объектами армянского культурного наследия, отражает предвзятую и однобокую позицию ведущего культурного учреждения, не располагающего полной информацией о нагорно-карабахском конфликте и его разрушительных последствиях. Об этом говорится в заявлении Министерства культуры Азербайджана.

В Минкультуры напомнили, что за прошедшие годы на оккупированных территориях были разрушены сотни исторических и культурных памятников, учреждений культуры, 927 библиотек, 808 домов культуры, клубов, 85 музыкальных и художественных школ, 22 музея, четыре изобразительные галереи, два концертных объекта, восемь парков культуры и отдыха.

Все мечети и другие образцы исламской культуры на оккупированных землях были превращены в хлева, там содержался скот. Подтверждения таких преступлений против человечности отражены на различных сайтах и форумах.

"Вызывает сожаление, что такое известное учреждение культуры, как Музей "Метрополитен", позволило обмануть себя без проведения соответствующих научных исследований и превратилось в инструмент армянской пропаганды. Такой непрофессиональный подход бросает тень на имидж и непредвзятость музея", - отметили в Минкульте Азербайджана.

Министерство пригласило представителей Музея "Метрополитен" приехать на освобожденные от оккупации земли для, чтобы они могли на месте изучить состояние наследия Азербайджана и своими глазами увидеть последствия культурного геноцида, совершенного против Азербайджана.