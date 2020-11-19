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Армянские боевики, приехавшие для участия в боях в Нагорном Карабахе со всего мира, начали публиковать свои записки о войне. Боевики рассказывают о проблемах со снабжением в Нагорном Карабахе, пренебрежении со стороны командования, нехватке технических средств, неслаженности действий между подразделениями и других проблемах окопной жизни, пишет российское издание «Московский комсомолец». По словам участников конфликта, многие подразделения не были укомплектованы даже на половину. Своими воспоминаниями они делятся в интернете.

«Московский комсомолец» отмечает, что на армянской стороне в боевых действиях принимали участие отряды добровольцев из числа представителей армянской диаспоры по всему миру. Известно об участии в конфликте армян из Сирии, Ливана, Ирака, Франции и из России. После окончания боевых действий и введения в регион российского миротворческого контингента, они начали покидать Карабах. Некоторые из них делятся в сети впечатлениями об участии в конфликте. По информации ряда источников, боевики не получали тёплого обмундирования, обуви и экипировки. Об этом ещё во время конфликта сообщал ряд СМИ. Эту информацию подтвердил один из армянских добровольцев, опубликовавших свои записки на форуме LostArmour под ником Andrewbek1974. По его словам, прибывшим из Москвы добровольцам отказали в выдаче экипировки под предлогом того, что "у вас своя есть". Автор отмечает, что в отрядах ополчения отсутствовал единый стандарт экипировки, бронежилеты боевики доставали сами. Ещё хуже обстояло со стрелковым вооружением.

По словам Andrewbek1974, прибывающие из-за границы добровольцы были во многом предоставлены самим себе. После пересечения границы между Грузией и Арменией, их поселили на окраинах Еревана, после чего забыли. "Это, в частности, про отношение местных к неорганизованным и не пропиаренным добровольцам", - отмечает автор. После прибытия в Карабах добровольцы были направлены в роту ополченцев, которая держала оборону восточнее города Шуша. Из числящихся по штату 122 бойцов в роте де-факто находилось не более 50-60 человек, преимущественно - местные жители. Автор отмечает, что большинство бойцов были местными жителями, которые не ночевали на позициях.