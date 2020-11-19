Армянский генерал: «Истребители Су летают в небе Армении без ракет»

В 2017 году был план развития на 2018-2022 годы, какую военную технику нужно приобрести, однако он изменился, вместо «Тор» были приобретены Су. Об этом в беседе с журналистами 19 ноября заявил уже бывший начальник военной контрольной службы Министерства обороны Армении, бывший начальник Генштаба Мовсес Акопян.

«Я был замминистра и сам заключал эти договора, по которым вооружалась армия. Приобретены установки «Смерч», «Тор», «Игла» и «Верба». Этим оружием дрались в этой войне. Оно в основном закуплено в 2017 г, часть установок «Тор» в 2018 г. Приобретено большое количество гранатометов, была поставлена задача закупить артиллерийские снаряды. Планировалось в 2018-22 гг закупить два дивизиона «Тор», один из них в 2018 г, причем 10% суммы было выплачено, второй в 2019 г. Все было указано, откуда сумма. Планировалось также закупить один дивизион «Смерч», должны были усовершенствоваться установки «Искандер», приобретены «Корнеты» и большое количество боеприпасов.

В 2018 г план был пересмотрен. Были приобретены «СУ – 3- СМ» и установки «Оса». Теперь спросите – сколько из них стреляло? Ни один. Купили потому, что не представляли себе, что такое война. Я лично сказал премьер-министру – вы ответите за это», - заявил Акопян.

По его словам, еще с 2016 года ему пытались продать СУ, он отказался, и даже объяснил президенту, почему они нам не нужны.

«Власти не могут отрицать, что купили, не прочитав решение правительства РФ – они не продают снаряды, да, те самые ракеты воздух-воздух с дальностью попадания 130 км. И потому эти самолеты летают в нашем небе без ракет», - сказал он.