Лидер оппозиции гарантировал Пашиняну безопасность в случае отставки

17 оппозиционных партий говорят Николу Пашиняну: прими свое поражение, свою долю вины, возьми ответственность на себя, встань, извинись и уходи. Об этом заявил лидер партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян в эфире программы «Интервью» 5-го канала.

«Я понимаю, что он боится, но лично я, мои коллеги готовы предоставить ему и его семье гарантии физической безопасности, чтобы никто им не мстил», - сказал Ванецян.

На вопрос, чего боится Пашинян, Артур Ванецян сказал, что он опасается физической безопасности, потому что, когда люди «замерзнут», они поймут, какая трагедия произошла: 5000 погибших, 8000-10000 раненых, рухнула экономика, распространение коронавируса, пустой бюджет, испорченные отношения с крупными международными игроками, позорная морально-психологическая атмосфера.

«Это трагедия_ и виновник Пашинян, но продолжает бороться за власть. Он держит в заложниках фракцию «Мой шаг» и правоохранительные органы. Депутаты «Моего шага» связываются со мной и жалуются, что Пашинян запугивает их», - сказал Ванецян.