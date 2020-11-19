Тегеран обещал найти сбежавших на территорию Ирана армянских солдат

Посольство Ирана в Армении будет последовательно в вопросе появившихся ранее сведений об армянских военнослужащих, которые оказались на территории Исламской республики в ходе боевых действий в Карабахе. Как сообщает «Спутник Армения», об этом говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее в сети распространилась информация о том, что определенное число армянских военнослужащих находятся на территории Ирана.

Позже минобороны Армении сообщило, что они активно работают с иранской стороной для проверки данной информации.