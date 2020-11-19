Аяз Муталибов: «Не смог удержать слез, услышав об освобождении Шуши»

«В очень сложных для региона условиях Верховный главнокомандующий Азербайджана Ильхам Алиев проделал невероятную по объему работу – проложил дорогу к новым историческим определениям, в которых нуждается наш народ и наша страна. Безусловно, то, что обрел Азербайджан в результате 44-дневной войны, является твердым основанием для решения стоящих перед страной сложных задач», - убежден А.Муталибов.

На наших глазах обозначена новая историческая веха, которая накладывает определенную ответственность на каждого гражданина Азербайджана за осуществление предстоящей грандиозной работы, сказал haqqin . az экс- президент Азербайджана Аяз Муталибов, приветствуя итоги победоносной войны в Карабах е и заключение трехстороннего соглашения о прекращении огня.

Еще одной победой экс-президент считает то, что взвешенной и тонкой дипломатической работой удалось сбить волну антиазербайджанской пропаганды, которая захлестывала страну долгие годы. Как считает политик, можно констатировать, что в контексте реальной политики правительство под руководством Ильхама Алиева избрало конкретную, прагматичную, а не ура-патриотическую линию.

«Я призываю всех азербайджанцев поддержать президента и двигаться вместе с ним вперед. Азербайджан за один месяц в сложнейших условиях одержал блестящую победу. И это надо по достоинству оценить. Еще несколько недель назад мы не могли себе представить, что события будут развиваться так стремительно и успешно.

К сожалению, у нас есть люди, готовые замарать любое достижение. Поэтому нельзя позволить, чтобы кто-то со своими местечковыми интересами, ура-патриотизмом, политической спекуляцией, необоснованными заключениями нанес ущерб общенациональной идее. Участие России в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе работает на копилку наших будущих свершений. И к этому надо относиться бережно и внимательно. Очень трудно налаживать межгосударственные отношения в таких сложных ситуациях. Сегодня Азербайджан пользуется достаточным авторитетом на международной арене. Через 30 лет терпения, крови, потерь мы вернули практически все захваченные армянами территории. И все надеются на установление прочного мира.

Победа Азербайджана дает нам шанс проводить наступательную политику в будущем. Наши старания и успехи с определенной завистью воспринимаются там, где нарушается территориальная целостность. Глядя на нас, мобилизовались политические силы многих стран, которые столкнулись с агрессивным сепаратизмом. Это говорит о высоком уровне политической воли президента Азербайджана, доблести, невероятной отваге и любви к Родине азербайджанских солдат, конечно, поразительной сплоченности и патриотизме азербайджанского народа», - сказал экс-президент.

А.Муталибов высоко оценил и поддержку Турции в контрнаступательной операции Азербайджана в Карабахе. Анкара проявила решительность в такой судьбоносный для Баку момент, считает он. «Исходя из интересов Турции и Азербайджана наши страны должны поддерживать отношения на самом высоком уровне. Мы пониманием, что наряду с Россией, некоторыми другими странами, и у Турции есть интересы в регионе Южного Кавказа», - отметил политик.

Крупнейшие державы мира с уважением относятся к усилиям руководства Азербайджана, народа и армии. Вотум доверия на международной арене и мирового общественного мнения Азербайджан уже заработал, и не без помощи Турции и России. Мировая политическая элита, по существу, поддержала территориальную целостность Азербайджана, уверен он.

«Не смог сдержать слез, услышав весть об освобождении нашей героической армией города Шуша. Это была не только героическая атака, но и всплеск огромной моральной силы. Как гражданин я понимаю, каких усилий стоило президенту Алиеву осуществить сложнейшую операцию по возвращению жемчужины карабахской земли», - сказал Муталибов.