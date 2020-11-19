Еще в сентябре число обратившихся за убежищем в посольство Германии в Армении составляло 113 человек, а в октябре уже возросло еще на семь. Вроде немного, но в годовом разрезе и с учетом других направлений миграции получается солидная цифра. Только за последние два года 17 тысяч армян отказались от армянского гражданства и покинули страну, в частности приняв гражданство Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки, Англии, Королевство Нидерландов и др. То, что сотни тысяч лиц армянской национальности давно облюбовали известные регионы Франции, США, России мы знаем давно. Но в настоящее время и в Германии проживает уже более 300 тысяч армян, которые компактно расселились в основном в Кельне, Гамбурге, Берлине и Мюнхене.

И в названных странах, видимо, должны быть готовы к новому и гораздо более масштабному наплыву армян. Ранее граждан Армении ждала долгая и сложная процедура. Если какому-то счастливчику удавалось разными правдами или неправдами достать требуемые документы и попасть в другую страну, вслед за ним устремлялись близкие родственники «для воссоединения семьи». Хотя и с трудом, но это у них получалось.

Сегодня же, после сокрушительного поражения в Карабахе число желающих покинуть «многострадальную историческую родину» армян, в том числе и карабахских, многократно возрастет. И причина для этого у них будет более веская – «невозможность совместного проживания с азербайджанцами» и царящая политическая нестабильность в самой Армении. Ну как не пожалеть, скажем, президенту Макрону симпатичных ему армян, которым ненавистные ему турки не дают покоя. Правда, на этот раз «руками азербайджанцев». Да и богатая армянская диаспора поможет новой армии многократных беженцев со всех земель получше устроиться в этих странах. Причем, под общий шумок в Европу могут попасть и те беженцы армяне из Сирии, Ливана и других стран, которых в последнее время Ереван благородно разместил на оккупированных карабахских землях. И этой категории армян посчастливится оказаться двукратными беженцами в течение нескольких лет. А к этому фактору в Европе, скорее всего, будут прислушиваться. Особенно если его приукрасить очередным геноцидом со стороны Турции, которой теперь в этом существенную помощь оказывает и Азербайджан.

В принципе Азербайджану, как и другим странам региона, такой процесс масштабной миграции армян ничем не грозит. На это раз большая часть армян постарается попасть именно в Европу, а не по традиции в Россию. Недаром Пашинян готовил свой народ к интеграции с Западом, который всесторонне поддерживал такую инициативу. Но вот готов ли этот армянофильский Запад к такой форме интеграции. Ведь совсем еще недавно в Европе ужесточили миграционные правила. Правда, это предусматривалось для ограничения потока беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, исповедующих в основном ислам. Теперь же это будет касаться братьев-христиан армянской национальности, которых Запад умело использовал против Турции и всего, с чем она связана. Ждать осталось недолго, выбор за Западом…