Когда семье хорошо, и боец добивается победы наш комментарий
Завершившаяся великой победой 44-дневняя Отечественная война продемонстрировала высокую подготовку азербайджанской армии на переднем фронте. Но большая победа невозможна без крепкого и надежного тыла, где мы также стали свидетелями устойчивых процессов в сфере социального обеспечения. Как показывает история, во время войн благосостояние людей в тылу, как правило, отходит на второй план.
В нынешней войне Азербайджан показал много нового не только в ходе боевых действий, в стратегии и тактике ведения современного боя, которые признают все военные эксперты. Наше государство показало, что обладает могущественной армией, доказавшей это непосредственно на поле боя. Но при этом не были забыты и проблемы тыла. На втором фронте проводилась активная социальная политика, в прогрессивном русле протекали все социальные программы, направленные на улучшение благосостояния граждан. Более того, расширились масштабы этих работ.
Так, в последние месяцы, как и в начале года, уделялось особое внимание стабильности всех видов социальных платежей. Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, была обеспечена стабильность в выдаче пенсий, пособий, стипендий, соцпомощи более 2 млн 600 тыс граждан, к тому же ежемесячно выплаты проводились даже с опережением графика. Более того, страна, ведущая войну в двух направлениях – против армянского фашизма и пандемии, заметно увеличивала финансирование этих средств.
К примеру, только для пенсионеров государство увеличило затраты за 10 месяцев текущего года на 21,87% или 670,2 млн манатов и довело эту сумму до 3 млрд 735 млн манатов. В целом же выплаты населению в виду пенсий, пособий, стипендий, адресной соцпомощи в январе-октябре возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9% или 890,9 млн манатов и составили 4 млрд 784 млн манатов. И рост расходов в течение 10 месяцев лишь по одному направлению примерно на 900 млн манатов, к тому же в столь сложное время, наглядно показывает заботливый подход государства к социальной сфере. А ведь приведенная сумма в 4,8 млрд млн манатов, выделенная государством только по линии соцзащиты в течение 10 месяцев, равна всему госбюджету Армении. Отметим также, что в первую же неделю ноября в Азербайджане приступили к выплате пенсий, и на следующей неделе этот процесс по стране уже завершился.
Обратим внимание на другую сферу. Даже в дни, когда на переднем фронте шли упорные бои, государство успешно продолжало программу обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны, этот процесс идет и сегодня. Даже в октябре-ноябре мы были свидетелями того, что в разных регионах гражданам этих категорий было выделено значительное количество квартир и индивидуальных домов.
Да, 2020-й год – год борьбы с пандемией, а в Азербайджане к этому в последние месяцы прибавился также период, завершившейся победой в тяжелой войне. Но именно в этот период программа обеспечения жильем расширена на 62%. По поручению главы государства в этом году ведутся работы по выдаче семьям шехидов и инвалидов войны 1500 квартир и индивидуальных домов. В целом же, за прошедший до 16 ноября период семьям шехидов и инвалидов войны выделено 8353 квартир и индивидуальных домов, и этот процесс продолжается.
В дни, когда наши вооруженные силы добивались больших побед в бою, продолжалось обеспечение инвалидов войны и автомобилями. Только на днях Министерство труда и социальной защиты населения выделило им 50 легковых автомобилей. А всего в этом году намечено выделить лицам указанной категории 400 автомобилей, большую часть которых они уже получили. Всего же до сих пор инвалидам войны и приравненным им лицам выделено 6964 легковых автомобилей.
Как отметил президент Ильхам Алиев, главные герои нашей победы – азербайджанские солдаты и офицеры. Встреча Верховного главнокомандующего с ранеными воинами сразу после победы – проявление к ним уважения и заботы. В ходе встречи президент поручил принять все меры по решению вопросов материального обеспечения семей ставших шехидами Отечественной войны героических сынов Родины, инвалидов войны, улучшения условий их жизни, занятости. В связи с этим в Минтруда готовятся новые меры поддержки семей шехидов и инвалидов войны. В рамках этих мер будут осуществляться программы по обеспечению их квартирами и индивидуальным жильем, а инвалидов войны также автомобилями. А подобная забота о павших или потерявших здоровье в боях ранее повышает сегодня у бойцов веру в свое государство, чувство патриотизма.
Мы часто говорим о преимуществах программы самозанятости. Нет смысла говорить о желании и важности заняться собственным бизнесом для малообеспеченных семей. К программе самозанятости, реализуемой по инициативе главы государства, в этом году будет привлечено 1200 малообеспеченных семей. Даже в дни войны программа успешно продолжалась, в числе привлеченных к ней вынужденные переселенцы, а также те, родные края которых только освобождены от оккупации. Только в этом году к программе самозанятости привлечено до 1400 вынужденных переселенцев. И они с радостью говорят, что переведут свой бизнес в родные края, где и будут его развивать.
Кроме того, десятки тысяч безработных обеспечены зарплатой в рамках программы оплачиваемых общественных работ. Наблюдается открытие новых реабилитационных предприятий, многие из них строятся и ремонтируются.
А 6 ноября, когда бои на переднем фронте еще продолжались, правительство включило еще одну программу соцподдержки – единовременную выплату 190 манатов почти 97 тыс лиц, потерявших доходы из-за ужесточения особого карантинного режима в 10 городах и районах. Даже в условиях войны государство направило десятки миллионов манатов для усиления соцподдержки своих граждан, чем еще раз подтвердило свой социальный статус. До сих пор государство выплатило в целом 600 тыс гражданам 350 млн манатов в качестве единовременной выплаты.
Таким образом, каждый боец на передовой уверен в надежном социальном обеспечении членов своей семьи. И поэтому, в отличие от армянского солдата, будучи уверенным в завтрашнем дне, бросается в новый бой…