Мамед Эфендиев, отдел экономики 03:57

Завершившаяся великой победой 44-дневняя Отечественная война продемонстрировала высокую подготовку азербайджанской армии на переднем фронте. Но большая победа невозможна без крепкого и надежного тыла, где мы также стали свидетелями устойчивых процессов в сфере социального обеспечения. Как показывает история, во время войн благосостояние людей в тылу, как правило, отходит на второй план.

В нынешней войне Азербайджан показал много нового не только в ходе боевых действий, в стратегии и тактике ведения современного боя, которые признают все военные эксперты. Наше государство показало, что обладает могущественной армией, доказавшей это непосредственно на поле боя. Но при этом не были забыты и проблемы тыла. На втором фронте проводилась активная социальная политика, в прогрессивном русле протекали все социальные программы, направленные на улучшение благосостояния граждан. Более того, расширились масштабы этих работ. Так, в последние месяцы, как и в начале года, уделялось особое внимание стабильности всех видов социальных платежей. Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, была обеспечена стабильность в выдаче пенсий, пособий, стипендий, соцпомощи более 2 млн 600 тыс граждан, к тому же ежемесячно выплаты проводились даже с опережением графика. Более того, страна, ведущая войну в двух направлениях – против армянского фашизма и пандемии, заметно увеличивала финансирование этих средств. К примеру, только для пенсионеров государство увеличило затраты за 10 месяцев текущего года на 21,87% или 670,2 млн манатов и довело эту сумму до 3 млрд 735 млн манатов. В целом же выплаты населению в виду пенсий, пособий, стипендий, адресной соцпомощи в январе-октябре возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9% или 890,9 млн манатов и составили 4 млрд 784 млн манатов. И рост расходов в течение 10 месяцев лишь по одному направлению примерно на 900 млн манатов, к тому же в столь сложное время, наглядно показывает заботливый подход государства к социальной сфере. А ведь приведенная сумма в 4,8 млрд млн манатов, выделенная государством только по линии соцзащиты в течение 10 месяцев, равна всему госбюджету Армении. Отметим также, что в первую же неделю ноября в Азербайджане приступили к выплате пенсий, и на следующей неделе этот процесс по стране уже завершился.

Обратим внимание на другую сферу. Даже в дни, когда на переднем фронте шли упорные бои, государство успешно продолжало программу обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны, этот процесс идет и сегодня. Даже в октябре-ноябре мы были свидетелями того, что в разных регионах гражданам этих категорий было выделено значительное количество квартир и индивидуальных домов. Да, 2020-й год – год борьбы с пандемией, а в Азербайджане к этому в последние месяцы прибавился также период, завершившейся победой в тяжелой войне. Но именно в этот период программа обеспечения жильем расширена на 62%. По поручению главы государства в этом году ведутся работы по выдаче семьям шехидов и инвалидов войны 1500 квартир и индивидуальных домов. В целом же, за прошедший до 16 ноября период семьям шехидов и инвалидов войны выделено 8353 квартир и индивидуальных домов, и этот процесс продолжается.

В дни, когда наши вооруженные силы добивались больших побед в бою, продолжалось обеспечение инвалидов войны и автомобилями. Только на днях Министерство труда и социальной защиты населения выделило им 50 легковых автомобилей. А всего в этом году намечено выделить лицам указанной категории 400 автомобилей, большую часть которых они уже получили. Всего же до сих пор инвалидам войны и приравненным им лицам выделено 6964 легковых автомобилей. Как отметил президент Ильхам Алиев, главные герои нашей победы – азербайджанские солдаты и офицеры. Встреча Верховного главнокомандующего с ранеными воинами сразу после победы – проявление к ним уважения и заботы. В ходе встречи президент поручил принять все меры по решению вопросов материального обеспечения семей ставших шехидами Отечественной войны героических сынов Родины, инвалидов войны, улучшения условий их жизни, занятости. В связи с этим в Минтруда готовятся новые меры поддержки семей шехидов и инвалидов войны. В рамках этих мер будут осуществляться программы по обеспечению их квартирами и индивидуальным жильем, а инвалидов войны также автомобилями. А подобная забота о павших или потерявших здоровье в боях ранее повышает сегодня у бойцов веру в свое государство, чувство патриотизма.