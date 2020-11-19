Армянский генерал открыто признал, что в течение 44 дней войны в Карабах е официальный Ереван распространял ложь, что и ввергло страну в глубокий кризис. Он не скрывает, что одной из задач информационного центра было ввести противника в заблуждение. Но есть один стандарт – вбросы не должны превышать 30% правдивой информации. В Армении ложь была стопроцентной. Отсюда и многочисленные вопросы, которые возникли у общественности, в первую очередь военной элиты. Отсюда и противоречивые мнения и оценки, тиражируемая по сей день противоречивая информация.

Признаем откровенно: армянский генерал не сделал никакого открытия, беспардонную ложь официального армянского агитпропа haqqin.az критиковал и высмеивал на протяжении всей войноы. Но в «громком» заявлении самого Акопяна тоже нетрудно найти уйму лжи. Ну, что, скажем, стоит одно только его заявление об использовании во время этой карабахской войны армянской стороной оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Насколько известно, Ереван не может использовать этот комплекс без согласования с Москвой. Кроме того, Минобороны Азербайджана с самого начала войны предупредило: если армянская сторона применит этот комплекс, то получит симметричный ответ. А в Баку, в отличие от Еревана, словами не разбрасываются.

Или возьмем его заявление о том, что «Россия в дни войны поставляла Еревану вооружения, о которых в Армении и не мечтали». О российских поставках вооружения даже в дни войны в Баку прекрасно осведомлены, об этом не раз говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Писал об этом и haqqin.az, указывая точное время и конкретные рейсы доставок вооружения в Ереване из различных стран. Но если даже поставки «вооружения, о которых в Армении и не мечтали» не помогли ее армии, то это говорит лишь о никчемности этой армии, которую строили такие генералы, как Акопян на протяжении десятилетий.

Попытка генерала выставить «героическую» армянскую армию жертвой политиков, в частности лично премьер-министра Никола Пашиняна, тоже не выдерживает критики. Если Пашинян с самого начала своего премьерства начал намеренно или по незнанию разрушать армию, то куда смотрели те самые генералы, которые сегодня так громко говорят о его предательстве на площадях и улицах. Трудно обвинять азербайджанских журналистов в симпатиях к Пашиняну, каждое выступление которого мы подвергали жесткой, но объективной критике. Армянские же генералы, в частности Акопян, далеки от объективности. Уж простите, но все же в пространном заявлении одного из лидеров армянской военной элиты есть и правдивые нотки. Речь идет об интрижке генерала с женой премьера Анной Акопян. Какого цвета кошка пробежала между ними, судить трудно, но что же это за генерал, которого в разгар войны выкидывают как тряпку после жалобы премьерши – может, он ничего и не стоит. Да и что это за кавказский мужчина и генерал (!?), распускающий сплетни о женщине.

А ларец раскрывается просто. Генерал сам признается, что «процесс разрушения армии начался с назначения Артака Давтяна начальником генштаба». Ведь до Автяна эту должность занимал сам Акопян, а после увольнения лоббировал на столь высокий пост близкого себе генерала. А премьер его и слушать не захотел и назначил на высокий пост в Генштабе «самого неподготовленного генерала». С этого дня, мол, и начался процесс разрушения армии. Но Акопян явно переоценил возможности одного человека в системе, пусть даже и начальника генштаба. Грош цена легендарной армянской армии, если ее за короткий срок разрушает всего один генерал.

Кстати, Минобороны Армении выступило против генерала Акопяна со встречными обвинениями. Заявления экс-главы военно-контрольной службы Минобороны, экс-главы Генштаба ВС Армении генерал-полковника Мовсеса Акопяна «не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну», говорится в заявлении оборонного ведомства. Более того, министерство прямо указывает, что в его заявлениях содержится также информация о международном сотрудничестве Армении в оборонной сфере, разглашение которой ставит под угрозу оборону страны. А это, в отличие от привычной армянам лжи, уже серьезное обвинение, которое легко может привести генерала на скамью подсудимых.

Вот так армянский генерал, пожелавший отомстить за свое увольнение, разоблачил и вывел на чистую воду весь госаппарат Армении. Но при этом и сам недалеко ушел от официального ереванского агитпропа. Правда, добился нового всплеска недовольства оппозиции, требующей отставки Пашиняна. Но и эти громкие протесты кажутся ложными. То ли у оппозиции нет единого лидера, то ли у самого Пашиняна больше опыта работы с «уличной толпой», но пока кроме хаотичного и инфантильного протеста с оголтелыми лозунгами, оппоненты власти ничего противопоставить не в силах. Новая круговая порука вранья, новые обманутые люди. Но такова уж армянская логика.