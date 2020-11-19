Гюльназ Багванова, специально для haqqin.az 04:43

Что такое монтаж? Нет, не строительный - не стен, не железобетонных или иных конструкций, а видео- и радиосюжетов. На языке газетчиков, это называется верстка. Помнится случай, доказывающий, что есть настоящие виртуозы этого дела. Как-то на стажировке в Останкино поспорили редактор со звукооператором, и оператор утверждал, что сможет из отдельных звуков смонтировать слово «гонорар». Спорили, кстати, на весь свой гонорар. Так вот, ушло на это не так много времени, все произошло буквально на глазах – с магнитофона четко звучало заказанное слово. С видеосюжетом еще проще. В последние годы, впрочем, как порой и раньше, к такому способу одурачивания зрителя прибегают многие каналы, стремясь во что бы то ни стало оправдать своих армянских подопечных, выставить в выгодном для всего мира свете. При этом, естественно, вымазать в грязи Азербайджан, а через него и Турцию. Так, например, 15 ноября, через несколько дней после победы нашей страны и подписания Московского соглашения, под которым, между прочим, стоит подпись президента РФ, российский телеканал НТВ в своем выпуске новостей уже с утра начал промывать мозги зрителей. Сюжет рассказывал об очищении Кельбаджара от армянских вооруженных формирований и незаконных поселенцев, которое должно было завершиться в этот день.

Материал был смонтирован очень хитро, а точнее, бессовестно. Первые кадры - армяне, собирающие свой скарб и оплакивающие свою участь, следующий фрагмент - ликующие на улицах Баку и других городов жители, празднующие победу в Отечественной войне. Заметьте, вывод буквально навязывается – радость на чужой беде. Затем вновь «обездоленные» армяне на грузовиках на фоне заснеженных гор. И ни слова о том, что это – исконные земли Азербайджана, что коренных жителей этих мест, азербайджанцев, 30 лет назад выгнали, превратив в беженцев, многих убили, а их дома сожгли или заняли оккупанты сами, присвоив без зазрения совести чужое имущество. Вот так «искусно» лепят пропагандисты, покровительствующие армянам, а точнее, проплаченные ими, свои сюжеты. Расчет прост: что подумает российский зритель, который за прошедшие десятилетия так и не услышал правды о карабахском конфликте? Только одно: ах, эти варвары-азербайджанцы, гонят из своих домов несчастных армян. В сюжете нет ни пепелищ подожженных армянами домов и школ, ни оскверненных мечетей, ни разгромленных памятников азербайджанской истории и культуры, ни заминированных сел, оставленных после себя «многострадальными».

И такая интерпретация событий в нашем регионе не особенно удивляет. Когда-то, лет 30 назад, именно союзные СМИ рьяно разжигали нагорно-карабахский конфликт. Зимой 1990-го, когда весь Азербайджан оплакивал жертв Кровавого января и был практически отрезан от мира, я, как и многие мои соотечественники, лихорадочно искала в эфире хотя бы слово сочувствия от зарубежных коллег. И однажды, после многочасового ожидания, кажется на радио «Россия», прозвучало интервью с народной артисткой Татьяной Дорониной, в котором она пристыдила канал за то, что он заливается праздничным настроением, когда в Баку погибли люди. Мне не очень нравилась Доронина как актриса, но я преклоняюсь перед этим поступком, человечностью, порядочностью. Ее слова сочувствия в такой трагический для Азербайджана момент дорогого стоят. К большому сожалению, такие люди в российских СМИ, а тем более на телеканалах – большая редкость. Есть, конечно, и наши друзья, их, увы, не много, но каждое слово, сказанное ими в эфире, для нас ценно.