Азербайджанская армия вошла в Агдам
Подразделения Азербайджанской армии вошли в Агдамский район. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.
«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения Азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября», - говорится в заявлении.
Минобороны обещает в течение дня представить фото и видеоматериалы из Агдамского района.