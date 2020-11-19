Покинувшие Агдам армяне сожгли дома и убили домашний скот фото

Армяне, покинувшие территорию Агдамского района Азербайджана, сожгли дома и имущество, убили домашний скот и вырубили деревья, сообщает «Спутник-Армения».

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