Покинувшие Агдам армяне сожгли дома и убили домашний скот фото
Армяне, покинувшие территорию Агдамского района Азербайджана, сожгли дома и имущество, убили домашний скот и вырубили деревья, сообщает «Спутник-Армения».
Армяне, покинувшие территорию Агдамского района Азербайджана, сожгли дома и имущество, убили домашний скот и вырубили деревья, сообщает «Спутник-Армения».
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