Ванецян: Армению ждут тяжелейшие времена

Экс-глава СНБ Армении, глава партии «Родина» («Отечество») Артур Ванецян назвал подписанное Николом Пашиняном трехстороннее заявление по Карабах у позорным документом о 100%-ной капитуляции. Об этом армянский политик сказал в эфире 5-го канала Армении.

Ванецян подчеркнул, что он сам, а также его единомышленники не имеют намерений возобновить войну: «Трехстороннее заявление по Карабаху — факт».

По мнению политика, Армению ждут тяжелейшие времена, необходимо решать стоящие перед страной проблемы безопасности, здравоохранения, экономические, социальные, гуманитарные и множество других проблем.

Никол Пашинян довел страну до такого состояния, что мало кто решится ее возглавить, добавил оппозиционер.