Kapital Bank оказал поддержку абитуриентам из малообеспеченных семей

При поддержке Kapital Bank и Аграрной компании по инновациям и снабжению, с сентября текущего года стартовал социальный проект по обеспечению подготовки к поступлению в вузы детей из малообеспеченных семей, проживающих в Сабирабадском районе. В рамках проекта, который проводится по инициативе депутата Сабирабада Кямала Джафарова, дети из семей с низким доходом смогут ходить на бесплатные подготовительные курсы Учебного центра «Kainat».

В ходе проекта, который реализуется в рамках платформы «Düşünən Azərbaycan Gənci» (DAG), был проанализирован уровень жизни детей из малообеспеченных семей, проживающих в Сабирабаде, после чего абитуриенты сдали испытательный экзамен, и 12 наиболее одаренных получили шанс принять участие в проекте.

26 сентября 2020 года на презентации в Центре Гейдара Алиева в Сабирабаде присутствовали депутат Кямал Джафаров, руководитель отдела по связям с общественностью Kapital Bank Парвиз Садраддинов, директор Аграрной компании по инновациям и снабжению Тофик Нифталиев, руководство Сабирабадского районного управления образования, Учебного центра «Kainat» и другие.

Следует отметить, что молодым людям, проживающим в селах Сабирабада, для посещения курсов также выделен и бесплатный транспорт. В рамках проекта, который продлится 10 месяцев, будут проводиться занятия по различным предметам по 5 часов каждый день, а в конце каждого месяца будут организованы как испытательные, так и проверочные тесты.

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