Цвети всегда, родной Азербайджан!

10:42

В эти дни Азербайджан празднует победу и возвращение своих земель, которые находились под армянской оккупацией долгие почти 30 лет. Мы восстановили свою территориальную целостность благодаря героизму нашей армии во главе с Верховным Главнокомандующим. Эта освободительная война еще раз показала всему миру сильный и отважный дух нашего государства и народа. Бренд Baku Roses компании Azerbaijan Flowers Company от всей души поздравляет всех с победой и преподносит городу стенды с картой нашей Родины из роз как символ процветания страны. Цвети и процветай, родной Азербайджан!

Azerbaijan Flowers Company – относительно молодой и перспективный проект, учрежденный Lu-Mun и ISR холдингами. За 2 года работы бренд Baku Roses достаточно прочно укрепил свою лидирующую позицию на рынке роз в Азербайджане. На сегодняшний день ассортимент компании состоит из 11 сортов срезанных и 6 кустовых роз, каждый из которых пользуется большой популярностью. Здесь стоит отметить уникальный сорт ярко-красных роз Alov, который был выведен специально для AFC в Голландии. Теплица Azerbaijan Flowers Company занимает 3 гектара и располагается в поселке Гала, что гарантирует доставку цветов в максимально свежем виде. Знания сотрудников и инновационные голландские технологии производства помогают выращивать совершенные во всех смыслах розы, которые соответствуют самым строгим мировым стандартам качества.

Помимо производственной части, Azerbaijan Flowers Company уделяет большое внимание корпоративной социальной ответственности и регулярно осуществляет различные проекты в этой сфере. Компания бережно относится к экологии и природным ресурсам. В теплицах используется система дренажных вод, что позволяет в два раза снизить забор свежей воды из апшеронского поливочного канала. Системы биозащиты и строгий отбор удобрений с допустимым химическим составом создают идеальные условия для выращивания наших роз без вреда для окружающей среды.