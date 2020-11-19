Армянского министра уволят за бракованные беспилотники

По сведениям издания, министр решил лично участвовать в испытаниях армянских беспилотников. Для этого он с делегацией приехал в Горис. В присутствии телекамер и многочисленных собравшихся, министр запустил в воздух беспилотник: пролетев несколько метров, аппарат упал.

В ближайшее время ожидается отставка министра высокотехнологичной промышленности Армении Акопа Аршакяна, сообщает в пятницу газета "Грапарак".

Как отмечает газета, министра хотят уволить за неудачи и бездействие в подготовке ВПК.

Агентство Sputnik Армения обратилось в пресс-службу министерства, однако там не стали комментировать эти сведения, отметив, что ведомство в скором времени выступит с разъяснениями.

По сведениям агентства, за последние два года проводились государственные испытания лишь одной модели ударного беспилотника.

Напомним, что ранее в отставку подали главы МИД и МЧС Армении – Зограб Мнацаканян и Феликс Цолакян.