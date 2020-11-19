В боях за Шушу погиб и родственник премьер-министра фото
В боях за освобождение Шуши погиб родственник премьер-министра Азербайджана Али Асадова – старший лейтенант Ибрагимли Адиль Асам оглу, сообщает haqqin.az.
Отметим, что семь родственников премьер-министра Азербайджана Али Асадова принимали непосредственное участие в освободительной войне.
Напомним, что президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 8 ноября 2020 года объявил о том, что в результате освободительной войны была освобождена духовная столица Азербайджана город Шуша.