За сутки в Армении выявили 1667 новых больных коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 123646, сообщает в пятницу пресс-служба Минздрава.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 19 ноября, таких случаев было 121 979. Таким образом, за сутки выявлено 1667 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1900 человек (плюс 30 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 488 (плюс 10 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 90754. На лечении находятся 30504 человека. Общее количество проведенных тестов – 480445.