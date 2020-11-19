Торговый бренд Grante внес свою скромную лепту в Великую Победу фото
Торговый бренд Grante и ЗАО Aznar во главе со своим основателем Фархадом Ахмедовым оказали помощь нашей армии, семьям шехидов и военнослужащим, раненным во время Карабахской войны, и еще раз подтверждает, что всецело поддерживает Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и его успешную политику.
Как подчеркнул сам Фархад Ахмедов, «мы всегда рядом со своей армией и государством».
Относясь с ответственностью к своим целям и задачам, ЗАО Aznar оставалось верным своим традициям и во время войны. Компания поддержала героев, одержавших славные победы, отправив на передовую продукты питания, специальную одежду и оборудование.
Торговый бренд Grante также оказал материальную и продовольственную помощь всем семьям шехидов, проживающим в Гейчае, и заявил, что будет и впредь продолжать их поддерживать.
Кроме того, исполнительный директор компании Теймур Ахмедов лично встретился с гянджинцами, пострадавшими в результате обстрела ВС Армении города Гянджа, и оказал им необходимую поддержку.
10 сотрудников, работающих в ЗАО Aznar, участвовали в боевых действиях на фронте. С сожалением, но в то же время с чувством большой гордости сообщаем, что один из них погиб в боях за Родину. Выражаем соболезнования семье и родственникам нашего погибшего сотрудника и просим у Всевышнего упокоения его души!
Вся эта помощь - показатель бесконечной любви к Отечеству, гражданский долг, проявление глубокого уважения к господину Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и его политике.
Отметим, что ЗАО Aznar, действующее с 1969 года, экспортирует под брендом Grante свою высококачественную продукцию в более чем 30 стран, среди которых США, Китай, Австрия, Малайзия, Израиль и др., тем самым продвигая Азербайджан.
Таким образом Grante внес свою и скромную лепту в Великую Победу.