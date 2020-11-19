11:43

Торговый бренд Grante и ЗАО Aznar во главе со своим основателем Фархадом Ахмедовым оказали помощь нашей армии, семьям шехидов и военнослужащим, раненным во время Карабахской войны, и еще раз подтверждает, что всецело поддерживает Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и его успешную политику. Как подчеркнул сам Фархад Ахмедов, «мы всегда рядом со своей армией и государством».

Относясь с ответственностью к своим целям и задачам, ЗАО Aznar оставалось верным своим традициям и во время войны. Компания поддержала героев, одержавших славные победы, отправив на передовую продукты питания, специальную одежду и оборудование. Торговый бренд Grante также оказал материальную и продовольственную помощь всем семьям шехидов, проживающим в Гейчае, и заявил, что будет и впредь продолжать их поддерживать.