В борьбе с пандемией коронавируса (Covid-19), по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости. К даннной программе поддержки уязвимых групп населения присоединилось также ОАО "Муганбанк".

Не забывая о социальном благе населения, ОАО "Муганбанк" снова обрадовал уязвимые группы населения подарками. Вынужденные переселенцы и люди с инвалидностью были обеспечены необходимым оборудованием для учреждения своих микро-бизнесов, что послужило воплощению их мечты в реальность.

ОАО "Муганбанк" также продолжало поддерживать уязвимые группы населения во время объявленного в республике военного положения. ОАО "Муганбанк" успешно осуществляет cвою деятельность в данном социальном проекте.