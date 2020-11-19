Министр обороны Армении ушел в отставку
Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку, сообщает в пятницу ереванская газета "Аравот".
Издание отмечает, что ранее руководство ВС Армении подверглось резкой критике из-за результата боевых действий в Карабахе.
По данным СМИ, власти Армении хотят назначить главой оборонного ведомства Вагаршака Арутюняна, который сейчас занимает должность советника премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"По нашим данным, на этой должности Тонояна сменит главный советник премьер-министра РА Вагаршак Арутюнян, который в 1999-2000 гг. был министром обороны", - пишет издание.