Сахиба Гафарова осудила Францию

«Армия Азербайджана сегодня вошла в Агдамский район, в связи с чем поздравляю азербайджанский народ», - сказала председатель парламента Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Спикер парламента отметила, что несмотря на то, что многие страны одобряют заявление, подписанное президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, есть такие страны, кто недоволен им и пытается препятствовать осуществлению этого заявления.

По словам Гафаровой, с самого начала руководство Франции заняло необъективную позицию, демонстрируя предвзятое отношение в вопросе освобождения от оккупации земель армией Азербайджана.

Гафарова добавила, что некоторые французские депутаты даже в период активной фазы военных действий незаконно посетили Карабах, поддержав тем самым сепаратистов. Она отметила, что эти шаги направлены против территориальной целостности Азербайджана и идут вразрез с мандатом Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.