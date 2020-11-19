Армянские СМИ: Давид Тоноян ушел не по своей воле

Отставка министра обороны Армении Давида Тонояна была не его решением, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на источники, близкие к оборонному ведомству.

"Могу только сказать, что отставка Тонояна – не его решение", - сказал источник.

Издание также узнало, что вместе с министром уйдет и пресс-секретарь МО Шушан Степанян.

По информации армянской газеты "Аравот", новым министром будет назначен Вагаршак Арутюнян, который сейчас занимает должность советника премьер-министра Никола Пашиняна.