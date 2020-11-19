Ильхам Алиев: «Армяне жили в Баку, Гяндже... Кто-то что-то им говорил?»

«Армяне жили в Баку, Гяндже, других наших городах, районах. Кто-то что-то говорил им? Нет. Они лишились этого. Прогнав оттуда наш народ, проведя политику этнической чистки, они были вынуждены уйти и отсюда. Чего добились? Ничего. А теперь в этой позорной ситуации они грызутся между собой, уничтожают оставшуюся государственность. Тогда я говорил, чтобы они взялись за ум, положили конец этой оккупации», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации, сообщает АзерТАдж.

«Зависимая с политической, военной точек зрения, неполноценная с экономической точки зрения. С идеологической точки зрения они сформировали очень вредные идеологические основы. Их идеологические основы созданы на лжи, на исторической фальсификации и прошлом. Как может прогрессировать страна, которая не может отстать от сфальсифицированного прошлого? Посмотрите, сколько войн было в мире. Возьмите хотя бы последние 100, 200 лет. Сколько людей погибло в этих войнах. Кто годами сохранил в своем сердце эту вражду, злобу? Кто растил своих детей c чувством ненависти? Вот будущее этого, вот реалии этого. Во время войны с Германией Советский Союз потерял десятки миллионов человек, спустя 10, 20 лет уже было перемирие. Сегодня отношения между Россией и Германией развиваются нормально. А страны Европы? Сколько Франция воевала с Италией. Сколько Германия воевала с Францией. Народ какой страны хранит в своем сердце эту ненависть, как говорится, воспламеняет ее. Вот, что привело Армению в такое состояние. Во всех своих бедах они виноваты сами. С другой стороны, как может развиваться страна, которая не может построить нормальные отношения с соседями? Территориальные претензии к Турции. Вообще потеряли голову. Выдвигать территориальные претензии к такой большой стране, как Турция – самоубийство. Территориальные претензии к Азербайджану. В течение определенного времени они смогли реализовать эту претензию, оккупировали наши земли, изгнали соседний народ. Считали, что они правы и создавали ложную историю. Теперь они ждут помощи от других стран. Как будто весь мир им должен. Ты независимая страна, так и живи как независимая страна. Если не можешь жить как независимая страна, то войди в состав другой страны. Спусти свой флаг, сложи его, положи в карман и иди живи в составе другой страны. Они сами являются причиной своих бед», - сказал глава государства.

Президент отметил, что нанесенный по ним удар, произошедшие с ними события, может, отрезвят их, чтобы они смогли после этого жить как нормальная страна, если они сделают правильный выбор, если они нормализуют отношения с соседями.

«Почему я говорю об этом?! Потому что мы живем в этом регионе, и хотим мы того или нет это соседство будет продолжаться. Я, как Президент страны и Верховный главнокомандующий, заинтересован, чтобы в нашем регионе, на Южном Кавказе был положен конец вражде и установились нормальные, деловые отношения. Во всяком случае, мы хотим этого. В период войны я говорил, говорю еще раз, у нас нет никаких проблем с армянским народом. Мы не проводили этническую чистку против армянского народа, как они это сделали против нас. Мы не разрушили их исторические памятники, мы защищаем их и, как вы знаете, предприняли важные шаги в связи с этим вопросом.

Мы не разрушали их города, хотя могли это сделать. Разрушить Ханкенди после взятия Шуши не составило бы большой проблемы. Мы могли бы разрушить его за один день. Сделали ли мы это? Нет. А во что они превратили наши города. Поэтому у нас нет проблем с армянским народом. Хочу сказать еще раз, все народы, проживающие в едином Азербайджанском государстве, обладают равными правами, в том числе армянский народ. В Азербайджане проживают тысячи армян. Кто-то что-то говорит им в нашей стране? Нет. Они нормально живут как граждане Азербайджана. Уверен, что придет день, и проживающие в Нагорном Карабахе армяне также поймут, что единственным путем для них является проживание бок о бок с азербайджанским народом, проживание в условиях добрососедства и воздержания от всех этих грязных деяний», - сказал глава государства.