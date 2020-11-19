Ильхам Алиев: «Президент России представил точную информацию»

«Они выдвигают претензию против России, что она не помогла им», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации, сообщает АзерТАдж.

«В своем интервью Президент России представил достаточно ясную и абсолютно точную информацию, выразил свою позицию. Азербайджан воевал на своей признанной международным правом территории. Поэтому здесь и речи не может идти о позволении вмешательства каких-либо союзнических отношений. Но они всем делают замечание, всеми недовольны. Как можно жить с таким мышлением?» - подчеркнул глава государства.