В Армении продолжаются отставки министров

Министр труда и по социальным вопросам Армении Заруи Батоян уволена с должности, сообщает Интерфакс со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, на эту должность будет назначен советник премьер-министра Армении на общественных началах, экономист Месроп Аракелян.

Также сообщается, что новым министром по чрезвычайным ситуациям Армении станет командующий 5-м армейским корпусом Андраник Пилоян. Ранее глава МЧС Феликс Цолакян заявил о своей отставке.

Ранее в пятницу СМИ сообщили об отставке главы Минобороны Армении. Также на этой неделе в стране был назначен новый глава МИД.

Сообщения об отставках поступают на фоне политического кризиса в Армении.