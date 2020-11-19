Артур Ванецян: «Человек, подписавший акт о капитуляции, не имеет права быть премьер-министром»

«Пашинян должен уйти. Человек, который подписал практически акт капитуляции, не имеет права продолжать быть премьер-министром, руководить страной», — заявил в интервью РБК один из лидеров протестов, экс-глава спецслужб Армении Артур Ванецян.

По словам Ванецяна, премьер нарушил свои обещания не принимать решений по Карабаху без консультаций с народом, сделав это самостоятельно. Отвечать за дальнейшую политику страны Пашинян не должен, уверен экс-глава СНБ, поэтому давление на него не будет ослабевать.

В ближайшее время, пообещал Ванецян, оппозиция назовет своего кандидата в премьеры: «Кто будет премьер-министром — вот самый интригующий вопрос. У оппозиции есть несколько людей, которые способны возглавить страну, и среди этих людей будет сделан выбор. Мы представим нашему народу и политическим силам нескольких кандидатов от оппозиции, которые смогут взять на себя ответственность».

На вопрос, готов ли он сам выдвинуться в премьеры, Ванецян не ответил, хотя и не исключил такого варианта: «Я готов быть во власти, могу и не быть во власти, но я готов, я обязан и должен сделать все, чтобы как-то улучшить положение дел в нашей стране».