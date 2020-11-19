Освобожденным азербайджанским селам вернули исторические названия
Освобожденные от армянской оккупации села Ходжалинского и Ходжавендского районов Азербайджана получили новые названия. Этот вопрос обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.
Согласно законопроектам, село Гушчубаба в составе сельского административно-территориального округа Гарабулаг Ходжалинского района будет называться Бахарлы, село Цакури, входящее в состав сельского административно-территориального округа Чырагуз Ходжавендского района, - Хюнерли.
Законопроекты были вынесены на голосование и приняты.