Минобороны Армении о новых потерях в Карабахе

Министерство обороны Армении опубликовало новый список армянских военнослужащих, убитых в Нагорном Карабахе. В новом списке имена еще 28 военных.

Ранее Минздрав Армении подтвердил гибель 2 425 армянских солдат на войне в Нагорном Карабахе.

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