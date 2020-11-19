Арман Сагателян: «Пашинян однозначно должен уйти»

Никол Пашинян должен подать в отставку. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал общественный деятель и политик Арман Сагателян.

«После капитуляции было очевидно, что Никол Пашинян сделает все, чтобы обвинить всех, кроме себя и в первую очередь министра обороны. И не случайно, что недавно правительство начало истерическую антипропаганду против Давида Тонояна.

Конечно, есть много вопросов о том, что произошло, и доля ответственности каждого должностного лица все равно будет предметом расследования. Мы еще станем свидетелями многих откровений, но есть тот, кто однозначно и полностью несет ответственность, но постоянно пытался, пытается и будет пытаться избежать этого», - сказал он.