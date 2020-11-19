Назначен комендант Агдама

В город Агдам назначены комендант и его заместители. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева «Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики», приказом министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник Отдела полиции Агдамского района и его заместители назначены комендантом и его заместителями города Агдам.

Отмечается, что в настоящее время ведется работа по переводу отдела полиции Агдамского района в город Агдам. Сотрудники Агдамского районного отдела полиции и личный состав Внутренних войск продолжат свою деятельность в Агдаме в комендантском режиме.