Признавшийся в обстреле азербайджанских городов генерал стал министром обороны Армении

Президент Армении подписал указы об увольнении ряда министров и назначении новых. В частности, в пятницу от своих должностей освобождены министр обороны Давид Тоноян, глава МЧС Феликс Цолакян и министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, сообщает «Спутник-Армения».

Другими указами на должность министра обороны назначен Вагаршак Арутюнян, МЧС возглавил Андраник Пилоян, Минсоцтруда – Месроп Аракелян.

Напомним, что во время Второй карабахской войны Вагаршак Арутюнян, будучи советником премьер-министра Пашиняна, в эфире российского телеканала открыто признался в том, что Армения целенаправленно обстреливает мирные города Азербайджана.