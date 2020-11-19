Микаел Минасян: «Пашинян, люди не включают телевизор, чтобы не видеть твоего лица!»

«Никол Пашинян, люди привели тебя к власти с любовью, но теперь они отказываются включать телевизор, чтобы не видеть твое лицо». Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал экс-посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.

«Никол, ты хочешь уволить 10 министров, но не можешь понять, что основная проблема в тебе и твоей жене. Вы должны уйти. Ваши бывшие сторонники теперь напуганы сменой правительства, потому что думают, что им отомстят. Никол, передайте власть мирно, чтобы и эти люди были в безопасности», - сказал Минасян.