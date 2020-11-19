Представитель МЧС России ведет переговоры с Азербайджаном по восстановлению коммуникаций в Карабахе
Командующий войсками Гражданской обороны МЧС Азербайджана Ильхам Абдуллаев встретился в Шуше с руководителем Департамента международной деятельности МЧС РФ Владимиром Соловьевым, сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС Азербайджана.
На встрече обсуждались гуманитарные вопросы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайжана, в том числе восстановление электроснабжения, газоснабжения и линии связи.
Стороны договорились поддерживать регулярные контакты для продолжения сотрудничества.