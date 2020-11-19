«Заявления экс-главы военно-контрольной службы Минобороны Армении Мовсеса Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну», - тут же отреагировало на разоблачения генерал-полковника министерство обороны Армении.

Генерал-полковник армянской армии Мовсес Акопян на полуторачасовой пресс-конференции в четверг, 19 ноября, обвинил руководство страны и армии во лжи и грубых ошибках в проведении мобилизации и военных закупок, отсутствии стратегии и тактики, а также рассказал о дезертирстве и проблемах с призывом в действующую армию.

Чем еще больше заплело интригу, ведь из официальной реакции армянского военного ведомства так и не понятно: то ли все, сказанное Акопяном, не соответствует действительности, то ли его разоблачения являются разглашением страшных военных тайн, о которых в Армении не знает только самый ленивый.

Позиция генерал-полковника Акопяна прозрачна – Армения проиграла войну потому, что в военном ведомстве сидели «не те» люди, а командовали войсками «не те» полковники и генералы. Да еще и жена Никола Пашиняна, Анна Акопян, постоянно мельтешила на командном пункте в Нагорном Карабахе, мешая армянским стратегам сосредоточиться и материться, глядя на экраны и карты с мест боевых действий.

А вот если бы этого всего не было, то тогда бы – ух! Армянские львы только в Баку бы и остановились. Словом, обычная в истории ситуация, когда проигравшая сторона подробно и детально рассказывает, что она должна была по всем приметам победить, но вот что-то помешало...

Мовсес Акопян рассказывает действительно интересные вещи. Вот только некоторые из них:

Экс-главный военный инспектор указал, что мобилизация на оккупированных территориях Азербайджана была проведена лишь на 78%, в Армении - на 52%. Помимо этого, в соответствии с решением под грифом «совершенно секретно» было сокращено пять полков. По словам Акопяна, добровольцы сами выбирали, куда им двигаться, командование абсолютно неверно распределяло силы.

В итоге, цитируем генерала, «на пятый день войны у нас уже было 1500 дезертиров. Которые были собраны в определенном месте и на них выделялись средства пропитание и места дислокации. Их удерживали от попыток вернуться в Армению и не распространить панику. С ними работали офицеры и генералы, пытались убедить их не бояться и распространять панику. Кто были эти дезертиры? - Не только добровольцы и ополчение, но и солдаты и офицеры, которые поддались тлетворному влиянию».

«В вооружённых силах есть информационный центр, одной из задач которого является вводить противника в заблуждение. То есть распространение ложной информации. Но есть такой принцип: 30% ложной информации, а остальное - правда. Но наша ложная информация была больше 100%».

«Я попросил жену Пашиняна выйти из командного центра в Карабахе, поскольку осуществляется управление, столько мужчин в напряженном состоянии, которые могут и выругаться матом, и ее присутствие нежелательно. После этого меня вызвали в Ереван. Я написал Пашиняну - отправьте меня в обратно в Карабах, он даже не прочел мое сообщение. Потом меня отправили сдавать тест на коронавирус, проверку легких. Результаты были отрицательными, но каким-то образом потом появились документы, что у меня воспаление легких, что не соответствовало действительности. Мне сказали, что я не могу возвращаться в Карабах, заходить в командный центр, поскольку у меня якобы коронавирус. Выводы делайте сами».

Акопян также раскритиковал военные закупки - например, покупку зенитно-ракетных комплексов «Оса АК», которые, по его словам, не сбили ни одного беспилотника. Вместо них генерал назвал необходимым приобретать новые российские комплексы «Тор». Критике он также подверг и приобретение новых российских истребителей Су-30 СМ - по его словам, Армения не смогла использовать истребители, потому что для них якобы не было ракет - якобы Россия запрещает их продажу.